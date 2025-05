'Igualdade de gênero é um princípio que se deve concretizar no esporte', diz CEO da SIGA

O News das 19h recebe, nesta terça-feira (13), Emanuel Macedo de Medeiros, cofundador e CEO Global eleito da SIGA (Aliança Global de Integridade do Esporte), para discutir os desafios do esporte no país e a importância de lideranças femininas .



“Eu não me resignei e não seria capaz de me conformar com um esporte que é democrático, rentável e sustentável, mas que esquece de um pilar fundamental: a igualdade de gênero”, afirma Medeiros sobre a entrada de mulheres em posições importantes no esporte.



Segundo Medeiros, em 2020, os comitês executivos das 32 principais federações de esportes tinham 18,3% de mulheres . No ano seguinte, por conta da pandemia, esse número caiu para 17,8%. “O que significa, mais uma vez, que as mulheres foram vítimas da pandemia”, comenta o diretor.



O cofundador da SIGA encerrou a entrevista afirmando ser necessário que o Brasil reorganize o futebol nacional. "Tem algo único, que é a matéria-prima, a qualidade do jogador", comenta. Uma das medidas seria a criação de uma liga. Ela ainda pontua a necessidade de criar critérios para que clubes possam participar de competições, tanto em estádio, gestão, sustentabilidade e disciplina financeira. Assista à entrevista completa.