Duelo entre Palmeiras e Botafogo é considerado a 'final' do Brasileirão 2024

O Campeonato Brasileiro, mesmo sendo disputado em pontos corridos, tem uma “grande final” nesta terça-feira (26), no duelo entre Palmeiras e Botafogo, às 21h30 no Allianz Parque, em confronto válido pela 36ª rodada. Quem sair vitorioso abre uma vantagem sobre o outro adversário a duas rodadas do final. As equipes também devem se atentar ao Fortaleza , que enfrenta o Flamengo também nesta terça (26) e está encostado nos adversários em terceiro lugar.



O Esporte Record News também trouxe a informação de que o goleiro Hugo Souza assinou, em definitivo, seu contrato com o Corinthians. O clube anunciou nesta semana a autorização para realização da vaquinha da torcida organizada com fins de quitação das obras da Neo Química Arena.