Eliminatórias da Copa e Bia Haddad são destaques no Esporte Record News desta segunda (14)

Na véspera da décima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, o técnico Dorival Jr. já definiu o time titular que enfrentará o Peru na noite desta terça-feira (14), em Brasília. Jogadores do Botafogo, Alex Telles, Igor Jesus e Luiz Henrique falaram sobre a emoção de vestir a amarelinha em casa. Outro destaque brasileiro é a tenista Bia Haddad, que voltou a figurar entre as dez melhores tenistas do mundo no ranking WTA.



O programa também trouxe a informação de que a série A do Campeonato Brasileiro foi eleita a sexta liga mais forte do planeta, segundo pesquisa feita pela empresa Opta, especializada em estatísticas esportivas. O Corinthians prestou homenagem a Washington Olivetto — ícone da publicidade e criador da Democracia Corinthiana —, que faleceu neste domingo (13), aos 73 anos.