Após vitória na Libertadores, Zubeldía celebra time organizado e 'jogadores habilidosos pelos lados'

O São Paulo derrotou o Libertad, do Paraguai, fora de casa, e lidera seu grupo na Libertadores da América. O resultado, segunda vitória consecutiva, aliviou a pressão sobre o técnico Luis Zubeldía. Na coletiva após o jogo desta quarta (23), o treinador celebrou a evolução do time.



O Corinthians recebe o Racing, do Uruguai, nesta quinta-feira (24) na Neo Química Arena, em jogo importante da Copa Sul-americana. O Timão vem de uma derrota e um empate na competição, e agora precisa da vitória para sair do terceiro lugar do grupo C.



E neste domingo (27) tem mais Brasileirão na tela da RECORD. Cruzeiro e Vasco se enfrentam pela sexta rodada do campeonato, a partir das 18h.



