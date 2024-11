Fora da convocação da França, Mbappé recebe duras críticas da torcida do Real Madrid

O craque francês Mbappé ficou mais uma vez de fora da convocação de Didier Deschamps para integrar o elenco da seleção francesa. A exclusão acontece durante momento turbulento do jovem artilheiro em seu novo clube, o Real Madrid, devido ao mau desempenho nos últimos jogos. O Esporte Record News desta quinta-feira (7) também destacou a possível volta antecipada de Neymar Jr. ao futebol brasileiro , uma vez que o maior artilheiro da história da seleção brasileira estaria buscando uma rescisão amigável com seu atual clube, o Al-Hilal da Arábia Saudita.



Além destas personalidades, o programa trouxe os melhores momentos da vitória do Flamengo sobre o Cruzeiro na noite de quarta (7), e as expectativas da equipe do Palmeiras para o confronto contra o Grêmio, que acontece às 21h30 desta sexta-feira (8) no Allianz Parque, decisivo na reta final do Campeonato Brasileiro.