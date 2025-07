Assista à íntegra do 'Esporte Record News' desta segunda (28)

O Ceará venceu o Cruzeiro por 2 a 1 no Mineirão, encerrando a sequência de vitórias do time mineiro. Kaio Jorge abriu o placar para o Cruzeiro, mas Galeano empatou e depois marcou o gol da vitória. Na mesma rodada, o São Paulo venceu o Fluminense por 3 a 1, e o Flamengo derrotou o Atlético Mineiro por 1 a 0. A partida entre Vasco e Internacional terminou 1 a 1, marcada pela polêmica expulsão do goleiro do Vasco, Léo Jardim. O Bahia também se destacou, vencendo o Juventude por 3 a 0.



Fora do Brasil, o atacante João Félix foi anunciado no Al-Nassr para jogar ao lado de Cristiano Ronaldo.



O Esporte Record News vai ao ar de segunda a sexta, às 18h45.