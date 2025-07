Jogador de rugby vira 'babá' de leão de pelúcia em tradição de equipe irlandesa

Um jogador da equipe de rugby irlandesa British and Irish Lions foi visto carregando um leão de pelúcia chamado Bill. Essa prática faz parte de uma tradição onde o jogador mais jovem do elenco é responsável pelo mascote durante a turnê. Os veteranos costumam esconder o boneco e testar o novato, que pode receber uma multa se perder o brinquedo. A tradição começou em 2009 para dar boas-vindas aos novos integrantes e fortalecer a união do time.