Jornal da Espanha exalta Estevão, craque do Palmeiras, e o chama de 'Messinho'

O jornal espanhol Marca destacou Estevão , atacante do Palmeiras, com uma reportagem de título “Messinho é o rei”, comparando o jovem ao craque argentino Lionel Messi e fazendo referência ao apelido que carrega desde as categorias de base. Na notícia, o jornal exaltou o fato do atleta ser o jogador de 17 anos ou menos a ter mais participações a gol no Campeonato Brasileiro, com 12 bolas na rede e oito assistências. Já negociado com o gigante da Inglaterra Chelsea, Estevão deixará o clube alviverde após o mundial de clubes do próximo ano.



A RECORD NEWS transmite, nesta sexta-feira (15), às 15h30, a primeira partida da final do Paulistão feminino entre Corinthians e Palmeiras. O jogo acontecerá na casa do Timão, a Neo Química Arena. As equipes terminaram com as duas primeiras colocações na primeira fase do campeonato.