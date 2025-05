Melhores momentos: São Paulo vence Bragantino e conquista primeiros pontos no Paulistão Feminino

A segunda rodada do Paulistão Feminino terminou nesta quinta-feira (15) com Bragantino e São Paulo, no Estádio Municipal Santana de Parnaíba, e contou com a transmissão da RECORD NEWS, R7 e PlayPlus .



O tricolor conseguiu a vitória por 3 a 0 fora de casa e garantiu os seus primeiros três pontos na competição. A zagueira Kaká abriu o placar aos 18 minutos do primeiro tempo, após converter um pênalti sofrido por Giovanna Crivelari. Ainda na primeira metade, a goleira Anna Bia conseguiu defender uma cobrança de penal de Isa Rangel, o que impediu o empate bragantino. Nos 44 minutos, Crivelari ampliou para soberanas.



Os últimos 45 minutos da partida foram marcados pelo domínio tricolor, que ainda conseguiu balançar a rede bragantina com um gol no canto de Camilinha.



Na próxima rodada, o São Paulo enfrenta o Palmeiras na Arena Barueri, em Barueri, enquanto o Realidade Jovem recebe o Bragantino no Estádio João Mendes Athayde, em São José do Rio Preto.