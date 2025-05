Palmeiras vence Ferroviária com gol de Laís Melo e mantém 100% no Paulistão Feminino

Em jogo válido pela segunda rodada do Paulistão Feminino , o Palmeiras recebeu a então líder Ferroviária na Arena Barueri, nesta quarta-feira (14), e venceu por 1 a 0.



O único gol da partida foi marcado aos 22 minutos do segundo tempo, quando Laís Melo aproveitou um erro da defesa adversária, interceptou um passe e saiu cara a cara com a goleira Luciana, finalizando no canto direito da meta e decretando a vitória alviverde.



Com a vitória, as Palestrinas chegam a seis pontos, mesma pontuação do rival Corinthians, mas ocupam a segunda colocação pelo desempate no saldo de gols. Pela terceira rodada, o Palmeiras receberá o São Paulo na Arena Barueri. O jogo acontecerá no dia 5 de junho.



Já as Guerreiras Grená enfrentarão o Santos na Fonte Luminosa, em Araraquara, às 17h30 do dia 6 de junho. O jogo será transmitido pela RECORD NEWS. Você também pode acompanhar a partida no R7 e no PlayPlus .