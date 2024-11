Reta final do Brasileirão reserva emoções desde a liderança, classificados para Libertadores e Z-4

A três rodadas do final do Campeonato Brasileiro, as emoções estão reservadas para uma decisão — literalmente — aos 45 minutos do segundo tempo. O Palmeiras igualou a pontuação do então líder Botafogo, entretanto assumiu a liderança por ter um jogo de vantagem sob o vice, enquanto um possível G-8 garante uma vaga para pré-Libertadores para o Corinthians, que até cinco rodadas atrás fugia do rebaixamento.



O Esporte Record News trouxe detalhes da segunda divisão do Campeonato Brasileiro , que fez com que a região nordeste do país tenha cinco representantes na elite do futebol nacional a partir do ano que vem. O programa também abordou a classificação dos Jogos da Juventude e a conquista da equipe da Ferroviária no Campeonato Paulista Feminino Sub-17.