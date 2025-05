Marta 'faz uma diferença gigante', diz comentarista da RECORD NEWS sobre convocação de Arthur Elias

O técnico da seleção brasileira de futebol feminino, Arthur Elias , anunciou na manhã desta terça-feira (13) as 26 jogadoras convocadas para competir nos jogos amistosos contra o Japão, que ocorrerão no dia 30, na Neo Química Arena, em São Paulo, e no dia 2 de junho, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. O apresentador do Elas Com a Bola , Matheus Teixeira, comentou a convocação ao vivo na RECORD NEWS e pontuou que sentiu falta da Carlinha, goleira do São Paulo.



Teixeira destaca outros nomes que chamaram a atenção na lista, como Jhonson, atacante do Corinthians, e o retorno de Marta. Ele também comenta a importância dos amistosos para fortalecer a seleção para a Copa América, que acontecerá no Equador, em julho.



O apresentador ainda ressalta a importância do retorno de Elias ao estádio onde ele foi campeão diversas vezes como treinador pelo Corinthians .