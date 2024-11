Segundo turno das eleições municipais altera datas dos jogos do Brasileirão; veja programação

No próximo domingo (27), 51 cidades brasileiras terão a disputa do segundo turno das eleições municipais, o que fez com que a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) alterasse as datas da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro , dividindo os duelos entre sábado (26) e segunda-feira (28). Ainda sobre o Brasileirão, o jovem Estevão, do Palmeiras, se tornou o jogador de 17 anos com mais participações em gols do campeonato, ultrapassando a marca de Neymar Jr. . O ex-jogador do Santos, que atua no Al-Hilal, da Arábia Saudita, parabenizou Estevão em suas redes sociais. Neymar, aliás, foi assunto nesta semana ao ocupar o cargo de “maior ídolo do futebol” de Lamine Yamal, jovem craque do Barcelona e também da seleção espanhola.