Seleção brasileira se prepara para últimos dois confrontos de 2024

A seleção brasileira se reuniu nesta segunda-feira (11), em Belém, capital do Pará, para se preparar para os últimos confrontos de 2024, válidos pela Eliminatória da Copa do Mundo de 2026. Ainda nesta quinta-feira (14), o Brasil encara a seleção venezuelana no estádio Monumental de Maturín, na Venezuela, e segue rumo à Salvador para o confronto contra o Uruguai, na próxima terça-feira (19).



O Esporte Record News ainda repercutiu o anúncio da data do sorteio para nova edição do Mundial de Clubes, que acontece nos Estados Unidos entre junho e julho do ano que vem, e as expectativas para a final do Paulistão Feminino , entre Corinthians e Palmeiras.