Vaquinha! Torcedores corintianos se juntam para quitar dívida do estádio

Em menos de 24 horas desde o lançamento, torcedores do Corinthians já arrecadaram R$ 7 milhões na vaquinha direcionada ao pagamento da dívida da Neo Química Arena. Aqueles que doarem R$ 100 ou mais terão seu nome gravado em um mural no estádio após o final da campanha.



O Esporte Record News desta quinta-feira (28) também abordou o início da Copinha Feminina , a concentração do Botafogo para final da Libertadores , a classificação dos Jogos da Juventude, e o drama vivido pelos times do Cruzeiro e Grêmio, que empataram na noite de quarta (27) e ficaram na bronca com suas torcidas .