Estudantes de Niterói criam trilhas sonoras ao vivo para filmes mudos
Alunos utilizam a técnica Sound Painting, que combina sinais gestuais para a criação musical colaborativa
Estudantes de escolas públicas de Niterói participaram de uma atividade única no CineArte UFF, onde colaboraram na criação de trilhas sonoras para filmes mudos. A Mostra CineOrquestra, promovida pela Universidade Federal Fluminense, proporcionou essa experiência inovadora.
Na primeira sessão dedicada aos alunos da rede pública, eles puderam se envolver na criação das trilhas sonoras em tempo real com uma orquestra conduzida pelo maestro Tayo Omura. Utilizando a técnica Sound Painting, que combina sinais gestuais para a criação musical colaborativa, a atividade resgatou o cinema como um grande espetáculo interativo.
Além das exibições, o evento oferece oficinas gratuitas que envolvem os participantes na prática da criação musical. A Mostra CineOrquestra busca destacar o cinema não apenas como uma exibição visual, mas como uma experiência vivencial e comunitária.
As próximas sessões estão agendadas para os dias 24 e 30 de agosto, e 6 de setembro, sempre às 19 horas no CineArte UFF. Mais informações e a programação completa podem ser encontradas no site oficial do cinema.
Perguntas e Respostas
O que foi a Mostra CineOrquestra realizada em Niterói?
A Mostra CineOrquestra, promovida pela Universidade Federal Fluminense, permitiu que estudantes de escolas públicas de Niterói colaborassem na criação de trilhas sonoras ao vivo para filmes mudos.
Como os estudantes participaram na criação musical durante o evento?
Os estudantes participaram da criação das trilhas sonoras em tempo real, acompanhados por uma orquestra conduzida pelo maestro Tayo Omura, utilizando a técnica Sound Painting, que combina sinais gestuais para a criação musical colaborativa.
Quais atividades adicionais foram oferecidas durante a Mostra CineOrquestra?
Além das exibições, o evento ofereceu oficinas gratuitas que envolviam os participantes na prática da criação musical, destacando o cinema como uma experiência vivencial e comunitária.
Quando estão agendadas as próximas sessões da Mostra CineOrquestra?
As próximas sessões estão agendadas para os dias 24 e 30 de agosto, e 6 de setembro, sempre às 19 horas no CineArte UFF.
