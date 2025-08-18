Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Monica Barbaro e Kaelin Turner estrelam comédia romântica ousada

All Night Only, dirigido por Will Gluck, estreia em agosto de 2026

Geek Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Monica Barbaro e Kaelin Turner protagonizam “All Night Only”, uma nova comédia romântica dirigida por Will Gluck. As filmagens começam em breve, com lançamento previsto para agosto de 2026. O roteiro foi listado na blacklist de Hollywood por seu enredo ousado. O filme promete trazer inovação ao gênero sob a direção de Gluck, conhecido por “Todos Menos Você”.

Veja também


All Night Only tem lançamento previsto para agosto do ano que vem e conta com a direção de Will Gluck

Geek Record News playlist

1/4

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.