Monica Barbaro e Kaelin Turner estrelam comédia romântica ousada
All Night Only, dirigido por Will Gluck, estreia em agosto de 2026
Monica Barbaro e Kaelin Turner protagonizam “All Night Only”, uma nova comédia romântica dirigida por Will Gluck. As filmagens começam em breve, com lançamento previsto para agosto de 2026. O roteiro foi listado na blacklist de Hollywood por seu enredo ousado. O filme promete trazer inovação ao gênero sob a direção de Gluck, conhecido por “Todos Menos Você”.
All Night Only tem lançamento previsto para agosto do ano que vem e conta com a direção de Will Gluck
