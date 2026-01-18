Giro de notícias no mundo do cinema: confira os principais lançamentos e as novidades Anúncios sobre sequência de filme de sucesso e live-action de animação da Disney ganharam atenção nos últimos dias

O ano de 2026 começou agitado no mundo do cinema e nos bastidores da TV. Uma das novidades é que A Empregada, filme recém-lançado com Sydney Sweeney, teve a sequência confirmada para o final deste ano.

A Disney anunciou o live-action da animação Enrolados, e Teagan Croft será a Rapunzel na nova produção.

‌



Além disso, o ator Paul Mescal afirmou que pretende se afastar do cinema por um breve período.

Search Box Busque no R7 Cinema Bastidores Record RecordPlus

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!