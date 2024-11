Mostra Internacional de Cinema de SP conta com 485 filmes e homenageia dramaturgia indiana

A 48ª edição da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo acontece entre os dias 17 e 30 de outubro de 2024, com 485 filmes de 82 países em 29 salas de cinema da cidade . Um dos destaques do evento será a teledramaturgia indiana , com cerca de 30 produções no catálogo, além de uma homenagem a um renomado cineasta asiático no cartaz oficial.



A abertura será marcada pela exibição do filme Maria Callas, estrelado por Angelina Jolie, produção indicada ao Festival de Veneza e cotada para o Oscar. O longa é uma obra fictícia que retrata os últimos dias da famosa cantora de ópera que dá o nome ao longa. Outro destaque da mostra será Ainda Estou Aqui, protagonizado por Fernanda Torres e vencedor do prêmio de Melhor Roteiro no Festival de Veneza, que conta a história de uma mulher tentando desvendar o desaparecimento do marido durante o regime militar no Brasil.