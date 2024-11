Zayn, ex- One Direction, anuncia primeira turnê solo e fãs aguardam datas confirmadas para o Brasil

O cantor britânico Zayn Malik , ex-integrante da mundialmente famosa banda One Direction , anunciou recentemente sua primeira turnê solo, deixando seus fãs eufóricos com a expectativa de sua volta aos palcos. Ainda não foram confirmadas datas de shows no Brasil. Após a saída da One Direction em março de 2015, Zayn se destacou com o lançamento de seu primeiro álbum solo, Mind of Mine. Sua carreira solo foi marcada por hits como Pillowtalk e a parceria de sucesso com a cantora Sia em Dusk Till Dawn.