Exposição em Nova York transforma obras icônicas de Van Gogh em 'tela viva' com milhares de flores

Obras de Van Gogh se transformaram em uma ‘tela viva’, com milhares de flores distribuídas em instalações gigantes, em uma exposição no Jardim Botânico de Nova York, que ocorre até o final de outubro. Além dos caminhos floridos, em noites especiais, o céu ganha cores com um espetáculo de drones ao som de música inspirado na icônica Noite Estrelada . A ideia, segundo os organizadores, é capturar a carga emocional por trás de cada quadro.