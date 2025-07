Despedida de Ozzy Osbourne arrecada mais de US$ 190 milhões para hospitais do Reino Unido

O show de despedida do rei do heavy metal Ozzy Osbourne , no último sábado (5), arrecadou mais de US$ 190 milhões (cerca de R$ 1 bilhão, na cotação atual), que foram destinados para hospitais do Reino Unido. Entre as instituições beneficiadas está uma dedicada à pesquisa sobre Parkinson , um hospital infantil em Birmingham — cidade natal do cantor — e um hospital paliativo infantil.



Com direito a um trono, a apresentação final de Ozzy reuniu os integrantes originais do Black Sabbath após 20 anos. Além do público animado em Birmingham, mais de 5 milhões de espectadores ao redor do mundo pagaram para assistir à performance online.