Carro parte ao meio após colisão com poste em Suzano

Na madrugada de sábado, um motorista perdeu o controle do carro e colidiu com um poste em frente a uma farmácia em Suzano, na Grande São Paulo. A força do impacto foi tão intensa que partiu o veículo ao meio. Apesar disso, os dois homens que estavam no carro conseguiram sair andando.
As autoridades informaram que os ocupantes sofreram apenas ferimentos leves, surpreendendo pela gravidade potencial do acidente e pela integridade física dos envolvidos.
Veja também
Ocupantes tiveram apenas ferimentos leves, e saíram do veículo andando
Hora News playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas
Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.