Influenciador Hytalo Santos é preso por exploração de menores
Polícia Civil apreende celulares e veículo durante operação em São Paulo
A Polícia Civil prendeu o influenciador Hytalo Santos em São Paulo, após investigações conduzidas em cooperação com o Ministério Público da Paraíba e o Ministério Público do Trabalho. Ele é acusado de exploração de menores nas redes sociais e tráfico humano.
Durante a operação realizada em uma residência de alto padrão em Carapicuíba, foram apreendidos oito celulares e uma Land Rover. O delegado Fernando Davi afirmou que Hytalo deverá passar por exame de corpo de delito e audiência de custódia antes de ser transferido para o sistema prisional.
A detenção ocorreu sem resistência, e as autoridades estão investigando as conexões do grupo com a moradia. As redes sociais do influenciador também estão sendo monitoradas como parte das medidas judiciais.
Quem foi preso pela Polícia Civil e por quais acusações?
O influenciador Hytalo Santos foi preso pela Polícia Civil em São Paulo, acusado de exploração de menores nas redes sociais e tráfico humano.
Como foi realizada a operação que resultou na prisão de Hytalo Santos?
A operação foi conduzida pela Polícia Civil em cooperação com o Ministério Público da Paraíba e o Ministério Público do Trabalho, sendo realizada em uma residência em Carapicuíba, onde foram apreendidos oito celulares e uma Land Rover.
Quais são os próximos passos legais que Hytalo Santos deve enfrentar após a prisão?
Hytalo Santos deverá passar por exame de corpo de delito e uma audiência de custódia antes de ser transferido para o sistema prisional.
O que mais está sendo investigado pelas autoridades em relação ao caso?
As autoridades estão investigando as conexões do grupo com a moradia e monitorando as redes sociais do influenciador como parte das medidas judiciais.
