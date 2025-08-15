Logo R7.com
Influenciador Hytalo Santos é preso por exploração de menores

Polícia Civil apreende celulares e veículo durante operação em São Paulo

Hora News

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Influenciador Hytalo Santos foi preso em São Paulo por exploração de menores nas redes sociais.
  • A prisão ocorreu após investigações em cooperação com o Ministério Público da Paraíba e do Trabalho.
  • Durante a operação, foram apreendidos oito celulares e uma Land Rover em uma residência de alto padrão.
  • As autoridades estão monitorando as redes sociais de Hytalo e investigando conexões do grupo ao local.

 

A Polícia Civil prendeu o influenciador Hytalo Santos em São Paulo, após investigações conduzidas em cooperação com o Ministério Público da Paraíba e o Ministério Público do Trabalho. Ele é acusado de exploração de menores nas redes sociais e tráfico humano.

Durante a operação realizada em uma residência de alto padrão em Carapicuíba, foram apreendidos oito celulares e uma Land Rover. O delegado Fernando Davi afirmou que Hytalo deverá passar por exame de corpo de delito e audiência de custódia antes de ser transferido para o sistema prisional.

A detenção ocorreu sem resistência, e as autoridades estão investigando as conexões do grupo com a moradia. As redes sociais do influenciador também estão sendo monitoradas como parte das medidas judiciais.

Quem foi preso pela Polícia Civil e por quais acusações?

O influenciador Hytalo Santos foi preso pela Polícia Civil em São Paulo, acusado de exploração de menores nas redes sociais e tráfico humano.


Como foi realizada a operação que resultou na prisão de Hytalo Santos?

A operação foi conduzida pela Polícia Civil em cooperação com o Ministério Público da Paraíba e o Ministério Público do Trabalho, sendo realizada em uma residência em Carapicuíba, onde foram apreendidos oito celulares e uma Land Rover.

Quais são os próximos passos legais que Hytalo Santos deve enfrentar após a prisão?

Hytalo Santos deverá passar por exame de corpo de delito e uma audiência de custódia antes de ser transferido para o sistema prisional.


O que mais está sendo investigado pelas autoridades em relação ao caso?

As autoridades estão investigando as conexões do grupo com a moradia e monitorando as redes sociais do influenciador como parte das medidas judiciais.

