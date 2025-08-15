Polícia prende influenciador Hytalo Santos por suspeita de crimes graves

A Polícia Civil de São Paulo prendeu preventivamente o influenciador Hytalo Santos e seu companheiro em Carapicuíba.
Hytalo é investigado por exploração de imagem de menores e tráfico humano.
A prisão ocorreu após informações sobre uma possível tentativa de fuga dos suspeitos.
Celulares foram apreendidos e passarão por investigação, mas ainda não foram acessados.
A Polícia Civil de São Paulo prendeu preventivamente o influenciador Hytalo Santos e seu companheiro em Carapicuíba. A ação ocorreu após suspeitas de que ambos poderiam fugir. Hytalo é investigado por exploração da imagem de menores nas redes sociais e tráfico humano.
O delegado Fernando David afirmou que havia informações sobre uma possível tentativa de fuga. Durante a abordagem policial, os suspeitos cooperaram. Na residência onde foram encontrados não havia menores presentes, apenas adultos.
Os detidos passarão por exame de corpo de delito e audiência de custódia. A operação contou com a colaboração do GAECO e das autoridades da Paraíba. Celulares foram apreendidos para investigação, mas ainda não foram acessados para preservar a investigação em andamento.
Por que Hytalo Santos foi preso?
Hytalo Santos foi preso preventivamente pela Polícia Civil de São Paulo por suspeitas de exploração da imagem de menores nas redes sociais e tráfico humano.
Como ocorreu a prisão de Hytalo Santos?
A prisão ocorreu em Carapicuíba após suspeitas de que Hytalo Santos e seu companheiro poderiam fugir. Durante a abordagem, os suspeitos cooperaram com a polícia.
Havia menores presentes no local da prisão?
Não, na residência onde Hytalo Santos e seu companheiro foram encontrados, apenas adultos estavam presentes.
Quais medidas estão sendo tomadas em relação aos detidos?
Os detidos passarão por exame de corpo de delito e audiência de custódia. Além disso, celulares foram apreendidos para investigação, mas ainda não foram acessados para preservar a investigação em andamento.
Veja também
Advogado afirmou que Santos vai provar que as acusações de exploração da imagem de menores nas redes sociais não procedem