Polícia prende influenciador Hytalo Santos por suspeita de crimes graves Acusado de exploração infantil e tráfico humano, Hytalo foi detido em SP Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/08/2025 - 13h51 (Atualizado em 15/08/2025 - 13h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Polícia Civil de São Paulo prendeu preventivamente o influenciador Hytalo Santos e seu companheiro em Carapicuíba.

Hytalo é investigado por exploração de imagem de menores e tráfico humano.

A prisão ocorreu após informações sobre uma possível tentativa de fuga dos suspeitos.

Celulares foram apreendidos e passarão por investigação, mas ainda não foram acessados.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A Polícia Civil de São Paulo prendeu preventivamente o influenciador Hytalo Santos e seu companheiro em Carapicuíba. A ação ocorreu após suspeitas de que ambos poderiam fugir. Hytalo é investigado por exploração da imagem de menores nas redes sociais e tráfico humano.

O delegado Fernando David afirmou que havia informações sobre uma possível tentativa de fuga. Durante a abordagem policial, os suspeitos cooperaram. Na residência onde foram encontrados não havia menores presentes, apenas adultos.

Os detidos passarão por exame de corpo de delito e audiência de custódia. A operação contou com a colaboração do GAECO e das autoridades da Paraíba. Celulares foram apreendidos para investigação, mas ainda não foram acessados para preservar a investigação em andamento.

Por que Hytalo Santos foi preso?

Hytalo Santos foi preso preventivamente pela Polícia Civil de São Paulo por suspeitas de exploração da imagem de menores nas redes sociais e tráfico humano.

‌



Como ocorreu a prisão de Hytalo Santos?

A prisão ocorreu em Carapicuíba após suspeitas de que Hytalo Santos e seu companheiro poderiam fugir. Durante a abordagem, os suspeitos cooperaram com a polícia.

Havia menores presentes no local da prisão?

Não, na residência onde Hytalo Santos e seu companheiro foram encontrados, apenas adultos estavam presentes.

‌



Quais medidas estão sendo tomadas em relação aos detidos?

Os detidos passarão por exame de corpo de delito e audiência de custódia. Além disso, celulares foram apreendidos para investigação, mas ainda não foram acessados para preservar a investigação em andamento.

Veja também

‌



Advogado afirmou que Santos vai provar que as acusações de exploração da imagem de menores nas redes sociais não procedem

Hora News playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Defesa de Hytalo Santos insinua 'perseguição' e afirma que influenciador vai provar inocência Prisão de Hytalo Santos: polícia tinha informação de provável tentativa de fuga do influenciador Polícia apreendeu oito celulares e um carro de luxo durante prisão de Hytalo Santos Hytalo Santos é preso em São Paulo após ser acusado de exploração de menores nas redes sociais Crianças de 7 e 11 anos fogem de casa para encontrar influenciador a 350 km de distância Homem entra em pânico ao confundir porta de elevador e pensar que está preso; veja vídeo Incêndio em depósito de materiais recicláveis causa prejuízo milionário em Palmital (SP) Onda de calor e queimadas deixam ao menos quatro mortos na Europa Cuidadora desvia R$ 65 mil de idosos em casa de repouso, aposta no Tigrinho e perde tudo Fortes chuvas causam enchentes e provocam a morte de uma família no Tennessee, nos EUA Jovem distraído com fones de ouvido é atropelado por bonde e precisa pagar multa de R$ 13 mil; veja Incêndios florestais causam pelo menos duas mortes em 24 horas na Europa Homem salta de carro em movimento para escapar de sequestro relâmpago; veja vídeo Adultização: comissão da Câmara aprova projeto que aumenta pena por aliciamento de menores Trem atinge caminhonete que invadiu área dos trilhos; veja vídeo Grande incêndio destrói navio de carga no Peru e fere três pessoas ‘Brasil está sendo sancionado por ser mais democrático que seu agressor’, diz Haddad Lula critica Trump e defende legalidade do julgamento de Bolsonaro ao anunciar pacote; veja Presidente da Força Sindical diz que tarifaço 'não tem lógica' e defende pacote anunciado por Lula Reintegra, drawback e medidas de crédito: Alckmin destaca plano de ajuda a setores contra tarifaço