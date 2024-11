Autor de ataque ao STF acendeu bomba, colocou na cabeça como travesseiro e aguardou explosão

O programa Hora News teve acesso exclusivo ao boletim de ocorrência sobre o atentado ocorrido na Praça dos Três Poderes , em Brasília, na noite desta quarta-feira (13). O documento revela detalhes do depoimento de uma testemunha, um segurança do local. Segundo o registro, Francisco Wanderley Luiz “deitou no chão, acendeu o último artefato, colocou na cabeça com um travesseiro e aguardou a explosão.”



De acordo com o relato da testemunha, Francisco permaneceu próximo à estátua A Justiça, portando uma mochila e exibindo comportamento suspeito. O segurança informou que o homem pegou uma blusa e a lançou sobre o monumento, para em seguida retirar artefatos de sua mochila.



Diante da movimentação, a testemunha decidiu se aproximar, momento em que Francisco rasgou sua camisa, exibindo um objeto que o segurança interpretou como uma espécie de bomba . Em seguida, o suspeito se dirigiu para a lateral, onde lançou dois ou três artefatos que explodiram. Depois, o segurança disse que Francisco deitou no chão, acendeu o último artefato, colocou na cabeça como se fosse um travesseiro e ficou esperando a explosão. A testemunha não soube informar se outras pessoas estavam envolvidas no atentado.