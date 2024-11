Caso Rafael Miguel: julgamento de Paulo Cupertino é marcado para 20 de março de 2025

A Justiça marcou para o dia 20 de março de 2025 o julgamento de Paulo Cupertino , acusado de assassinar a tiros o ator Rafael Miguel e os pais dele em 9 de junho de 2019. Cupertino é acusado de triplo homicídio duplamente qualificado, por agir por motivo fútil e de maneira que impediu qualquer chance de defesa das vítimas.



O julgamento ocorrerá no plenário 10 do Fórum Criminal da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. Segundo o Ministério Público de São Paulo, Cupertino teria cometido os crimes por não aceitar o relacionamento de sua filha, então com 18 anos, com o ator Rafael Miguel. O julgamento teve início em 10 de outubro de 2024 , mas o processo foi interrompido após Cupertino demitir seu advogado, alegando falta de confiança. A previsão é que o novo júri tenha duração de até dois dias.