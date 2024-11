Cessar-fogo é primeiro passo para acordo de paz; entenda

Apesar de não ser definitivo, um acordo de “cessar-fogo é sempre bem-vindo”, afirmou Manuel Furriela, diretor e mestre em direito internacional, em entrevista à RECORD NEWS. O cessar-fogo com o grupo terrorista Hezbollah foi aprovado pelo Gabinete de Segurança de Israel nesta terça-feira (26). Segundo o especialista, ainda que o ideal fosse um “acordo de paz”, o contrato ajuda a aliviar a situação da população afetada pelos conflitos.



O acordo prevê a suspensão de ataques por 60 dias e a retirada de tropas israelenses do sul do Líbano, local onde ocorreram incursões e ataques diretos aos terrorstas do Hezbollah. Furriela também destacou que o termo é semelhante ao ocorrido em 2006 . O processo de "rearranjo" abre espaço para "conversações" para que um futuro acordo de paz definitivo seja estabelecido.