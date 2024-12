Chuva nesta terça-feira (3) deixa 58 mil imóveis sem luz na Grande São Paulo

A forte chuva que atingiu a Grande São Paulo nesta terça-feira (3) deixou cerca de 58 mil imóveis sem energia elétrica.

A distribuidora Enel informou que acionou antecipadamente seu plano de operação, mobilizando equipes adicionais para lidar com os transtornos. Segundo a empresa, “grande parte dos clientes” já teve o fornecimento restabelecido, mas não foi divulgada a quantidade exata.

A capital paulista foi uma das regiões mais atingidas. A cidade amanheceu com chuvas persistentes, que deram uma pequena trégua na hora do almoço. Contudo, as pancadas voltaram de forma isolada durante a tarde.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE), o tempo instável deve persistir nesta quarta-feira (4), com redução da nebulosidade. As temperaturas continuarão amenas, com máxima prevista de 20°C.