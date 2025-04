Trump que atrasar transição energética taxando equipamentos solares asiáticos, analisa especialista

Os Estados Unidos anunciaram, nesta segunda-feira (21), novas tarifas sobre importações de equipamentos de energia solar de alguns países asiáticos. O Camboja é o mais afetado, com taxas em até 3.521%. Vietnã e Tailândia terão alíquotas de 395,9% e 375,2%, respectivamente, enquanto a Malásia será taxada em 34,4%.



O governo americano justificou a medida com a alegação de que uma investigação mostrou que empresas recebiam subsídios e exportavam itens para o país com preços inferiores ao custo de produção. Solicitada por fabricantes solares americanos, a análise foi iniciada ainda na gestão de Joe Biden.



Em entrevista ao Conexão Record News , o analista internacional Vladimir Feijó pontua que o atual presidente, Donald Trump , tem dois objetivos com a medida — favorecer as indústrias americanas e alavancar o consumo de gás liquefeito nos Estados Unidos.



“Trump pretende fugir um tanto da matriz de produção de energia limpa , e favorecer a produção através do carvão e do gás, que ele vê como uma grande fonte de renda dos Estados Unidos. E diante da elevação dos custos para vender para os europeus, que colocaram sobretaxa para o produto americano, ele pretende que isso seja desviado para o consumo interno”, diz.