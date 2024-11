‘Uso de celulares em salas de aula causa ansiedade nos alunos e piora o aprendizado’, diz deputado

Um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados busca proibir o uso de celulares nas salas de aula de todas as etapas da educação básica, incluindo ensino infantil, fundamental e médio. Em entrevista à RECORD NEWS, o deputado Diego Garcia, relator do projeto e membro do Partido Republicanos do Paraná , afirmou que a medida visa proteger a saúde e o desenvolvimento de crianças e adolescentes, evitando crises de ansiedade e garantindo maior concentração nos estudos.