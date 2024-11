COP-29: cúpula climática da ONU começa no Azerbaijão nesta segunda-feira (11)

A COP-29 (Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas) começou nesta segunda-feira (11) no Azerbaijão. O principal objetivo da cúpula da ONU (Organização das Nações Unidas) é estabelecer um acordo de financiamento climático anual de até US$ 1 trilhão, cerca de R$ 5,7 trilhões, para países em desenvolvimento, substituindo a meta atual de US$ 100 bilhões, aproximadamente R$ 576 bilhões. A reunião também vai discutir outros temas, como a eleição de Donald Trump e as guerras na Ucrânia e na Faixa de Gaza.