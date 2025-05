Aguapés tomam conta do rio Tietê no interior de São Paulo

Algas verdes, conhecidas popularmente como aguapés, tomaram conta de trechos do rio Tietê , principal curso d’água do estado de São Paulo. Esse tipo de planta aquática forma uma espécie de tapete sobre o rio, prejudicando a navegação, a pesca e o turismo. Em alguns locais, a mancha de algas chega a se estender por 2 km.



O governo do estado de São Paulo criou, em março de 2025, um grupo de trabalho para fiscalizar e combater a proliferação dos aguapés . No Brasil, não existe um plano de manejo regulamentado, mas há estudos em desenvolvimento na área.