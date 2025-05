Presidente da COP30 defende ‘união dos países’ em carta divulgada sobre desafios globais

O presidente da COP30 , André Corrêa do Lago, divulgou, neste sábado (10), uma carta em que fala dos desafios geopolíticos, socioeconômicos e ambientais enfrentados pelo mundo. No documento, o diplomata defende que é preciso união dos países para discussão e implementação de medidas no combate às mudanças climáticas. O presidente defende ainda a necessidade de reforçar o multilateralismo.



Em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (12), Marcos Alexandre Teixeira, professor do departamento de engenharia agrícola e meio ambiente da UFF (Universidade Federal Fluminense), o encontro serve para que os líderes dos países estabeleçam “regras de convivência”, principalmente relacionadas a decisões sobre o meio ambiente.



O Brasil vai sediar a COP30 no Pará, em novembro. Segundo o especialista, mudança climática é “um assunto que, de fato, envolve todo mundo” e, na conferência, existe “a oportunidade de pensar essas regras e, em específico, na questão de mudanças climáticas ”, finaliza.