'É um ato que nos deixa constrangido', diz chefe de comunicação da PM sobre agentes afastados

Treze policiais foram afastados por estarem envolvidos no caso do agente que jogou um homem de uma ponte, nesta segunda-feira (2), em São Paulo.

“Com certeza a apuração vai ser bastante rigorosa e vai punir não só o policial que arremessou esse homem pela ponte, como também os que não tomaram nenhuma atitude”, diz o chefe de comunicação da Polícia Militar de São Paulo, coronel Emerson Mas, em entrevista à RECORD NEWS, nesta terça-feira (3). Ele ainda acrescenta que as imagens do momento são sugestivas de violação dos direitos humanos e não há justificativa para abordagem do agente. “É um ato que nos deixa constrangido”, completa.