Turistas egípcios vivenciam experiência imersiva no campo e conhecem rotina rural de perto

Projeto no Egito permite turistas experienciarem cultivos de alimentos em uma fazenda. Visitantes tem a oportunidade de conhecer como funciona o ciclo de safras e experimentar pratos típicos da região.



O projeto existe desde 2011 e tem como intenção de apoiar pequenos agricultores e incentivar a participação das mulheres no campo . A experiência tem como intenção mostrar a verdadeira experiência de viver no campo, mostrando os ciclos de plantação e servindo pratos típicos conforme as safras de produção.