George Legmann reencontra ‘irmão de leite’ no campo de concentração de Dachau, na Alemanha

George Legmann e Leslie Rosenthal tiveram um encontro emocionante no campo de concentração de Dachau, na Alemanha, na última sexta-feira (2). Sobreviventes do Holocausto , ambos nasceram na cidade, subvertendo a lógica nazista da morte no final da Segunda Guerra Mundial — outros quatro bebês também vieram ao mundo no local. No vídeo, Legmann apresenta o amigo à sua neta, Shira, como um “irmão de leite”. Isso porque Rosenthal foi amamentado pela mãe do brasileiro nos primeiros meses de vida.