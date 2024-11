Empresária condenada à morte no Vietnã começa a ter recurso julgado

A empresária Truong My Lan , condenada à morte no Vietnã em um dos maiores casos de fraude do país, começou nesta segunda-feira (4) a ter seu recurso julgado. A bilionária foi sentenciada em abril deste ano e, até outubro de 2022, era uma das principais figuras do setor imobiliário, um dos pilares da economia local. Segundo a Justiça vietnamita, ao longo dos anos, a magnata utilizou empresas de fachada e representantes para contornar as regulamentações locais, construindo um império baseado em irregularidades. O prejuízo estimado das fraudes é de US$ 27 bilhões, cerca de R$ 136 bilhões.