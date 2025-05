'Não faz sentido a Europa continuar comprando gás da Rússia', diz analista internacional

A União Europeia pretende acabar com a importação de gás russo até o final de 2027. Segundo o comissário europeu de energia, o objetivo é impedir que o Kremlin utilize o gás como uma arma contra a Europa.



A proposta contém duas fases, começando pela proibição de novos contratos de curto prazo e contratos existentes com empresas russas até o final deste ano, seguido pela suspensão de todas as importações de gás até 2027.



O plano agora será enviado aos estados-membros, porém as negociações dever ser complicadas devido ao medo do aumento dos preços. As importações de gás russo representam 19% do total da União Europeia.



“Antes dessa guerra, da invasão russa , era 45%”, afirma Vitelio Brustolin, professor de relações internacionais da Universidade Federal Fluminense, em conversa com o Conexão Record News desta quarta-feira (7) sobre a dependência da União Europeia em relação ao gás russo .



Segundo o professor, é difícil para a Europa parar de importar a energia russa, mas toma essa medida por não confiar no governo de Putin . “A Europa está gastando 800 bilhões de euros (R$ 5,2 trilhões na cotação atual) para se armar e se proteger da Rússia”, diz Brustolin.



O professor termina afirmando que somente os aliados do Kremlin como Viktor Mihály Orbán, presidente da Hungria , ainda apoiam Putin.