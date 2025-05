'É um momento muito crítico', diz professor sobre escalada da tensão entre Índia e Paquistão

O agravamento das tensões na região da Caxemira , território em litígio entre Índia e Paquistão, chegou a um “momento muito crítico”, segundo o analista internacional Vitelio Brustolin.



O especialista afirma que as acusações sobre o serviço secreto paquistanês de financiar terroristas que buscam a independência da área de fronteira com a nação asiática só servem para acirrar as relações entre os países, que possuem arsenais com mais de cem ogivas nucleares cada.



Em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (7), Brustolin destaca que, a partir dos anos 2000, o conflito histórico ganhou novo capítulo com a atuação de grupos terroristas como o Lashkar-e-Taiba e o Jaish-e-Mohammed. “A Índia diz que quem promove o terrorismo são grupos aliados ao governo do Paquistão. E o Paquistão diz que são independentes”, comenta.



A administração paquistanesa acusou Nova Déli de bombardear acampamentos civis na região da Caxemira com mísseis na madrugada desta quarta-feira (7). A ofensiva aconteceu em meio ao cancelamento de uma reunião do primeiro-ministro indiano com líderes europeus.



Em resposta, o governo de Narendra Modi declarou ter atacado apenas acampamentos de bases terroristas . Brustolin analisa que, apesar do conflito ter desescalado anteriormente, “nesse momento nós ainda não sabemos o que vai a acontecer”.