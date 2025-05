Índia e Paquistão vivem 'a pior combinação para uma guerra', alerta especialista

Os recentes ataques entre Índia e Paquistão na região da Caxemira são motivo de preocupação , aponta o professor de Geopolítica da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing), Gunther Rudzit. Ambos os países já entraram em guerra em outras ocasiões — a última em 1999. O retorno dos conflitos , 26 anos depois, pode representar uma escalada que, segundo o professor, configura “a pior combinação para uma guerra”.



Em entrevista ao Jornal da Record News de quarta-feira (7), Rudzit destaca que a disputa por território está fortemente baseada em crenças religiosas. De um lado, os hindus defendem um Estado laico sob controle democrático; de outro, os muçulmanos buscam consolidar a sociedade por meio de seus princípios religiosos. Por isso, segundo o especialista, “a rivalidade não é apenas entre os governos, é uma rivalidade entre as sociedades”.



Rudzit também alerta que, embora os conflitos tenham um viés externo, eles impactam diretamente a Índia . Com uma população numerosa e altamente diversa, o país enfrenta desafios de multiculturalismo . “É uma tensão bem maior e preocupa muito mais do que as situações anteriores”, conclui.