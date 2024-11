Entenda o que levou PCC a se vingar de Gritzbach, empresário executado em Guarulhos

Antonio Vinícius Gritzbach foi morto na entrada do terminal 2 do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, nesta sexta-feira (8). Segundo informações preliminares, Gritzbach foi alvo de disparos de uma pistola calibre 765, efetuados de um veículo modelo Gol de cor preta. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o empresário não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. As polícias Militar, Civil e Rodoviária foram mobilizadas para investigar o caso.



Gritzbach, que atuava como empresário, era suspeito de envolvimento nas mortes de dois integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC), Anselmo Becheli Santa Fausta, conhecido como "Cara Preta" e considerado um dos maiores fornecedores de drogas da facção, e Antônio Corona Neto, seu motorista. Ambos foram assassinados em 27 de dezembro de 2021. Gritzbach chegou a ser preso pelo crime, mas foi solto em 2023 após acordo de delação premiada.