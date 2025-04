Falso delegado é preso em Goiás após extorquir mulher de homem que estava detido

Um homem foi preso por se passar por delegado para aplicar golpes em Goiás. Ele ligou para a esposa de um homem detido por posse ilegal de arma e exigiu o pagamento de três salários mínimos para libertá-lo. A mulher transferiu o valor via Pix após ser ameaçada com a possível transferência do marido para outra unidade prisional.



Ao informar a delegacia sobre a transferência, ela descobriu que havia caído em um golpe. A polícia rastreou a conta que recebeu o valor e localizou uma casa em Maracanaú, no Ceará, onde o suspeito e mais duas pessoas aplicavam os golpes . O homem foi detido na sexta-feira (18).