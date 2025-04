Mulher tem carro furtado enquanto abre portão para entrar em casa, em Manaus (AM)

Uma mulher teve o carro furtado no sábado, dia 19, na frente de casa, após descer do veículo para abrir o portão, em Manaus , na capital do Amazonas. A vítima tentou evitar o roubo, mas acabou sendo arrastada com a força do automóvel.



Imagens mostram a motorista parando o veículo na calçada e descendo para abrir o portão, enquanto isso, um homem que passava na rua aproveitou o momento de distração, entrou no carro e saiu. A polícia conseguiu localizar o veículo logo após o crime.