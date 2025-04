Criminosos fogem após assaltarem taxista paraguaio em Foz do Iguaçu, no Paraná

Imagens de segurança registraram a fuga de dois criminosos que roubaram um táxi paraguaio em Foz do Iguaçu, no Paraná , nesta quinta-feira (24). Os homens perseguiram o carro da vítima até o taxista entrar no pátio de um posto de combustíveis e bater em outro veículo estacionado. Quando a vítima foge, os suspeitos entram no táxi e tentam seguir com ele, quando um policial que estava no posto atira no carro. Uma pessoa foi presa e o veículo roubado ainda não foi encontrado.