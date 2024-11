Equipe de Kamala mobiliza advogados por receio de reação republicana em caso de derrota nas eleições

Em entrevista à RECORD NEWS, Natalia Fingermann, professora de relações internacionais da ESPM, afirmou que há um temor de manifestações intensas entre apoiadores republicanos, após declarações de Donald Trump de que só aceitará o resultado das eleições se “for justo”. O candidato à presidência dos EUA criticou as urnas norte-americanas quando foi derrotado por Joe Biden em 2020, e segue indicando que não confia completamente no sistema eleitoral. Segundo Natalia, Trump já demonstrou que pretende declarar vitória caso vença no disputado estado da Pensilvânia , o que pode acirrar as tensões entre seus apoiadores. Contudo, em um cenário oposto, em que a apuração mostre vantagem da democrata Kamala Harris , é provável que ocorra uma onda de insatisfação entre seus eleitores, levando a protestos.



Frente a esse cenário, Natalia acrescentou que os democratas estão se preparando para possíveis crises civis e judiciais, com um grupo de advogados já mobilizados para defender a campanha de Kamala, se necessário.



