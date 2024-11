Exclusivo: prefeito eleito em Santarém, Zé Maria Tapajós fala sobre plano de governo

Durante entrevista exclusiva à RECORD NEWS, nesta segunda-feira (28), o prefeito eleito em Santarém, no Pará, José Maria Tapajós (MDB), falou sobre seu plano de governo. Ele ressaltou que o maior desafio do mandato será a saúde, e que planeja investir na infraestrutura hospitalar e ampliar o atendimento do hospital municipal. O prefeito eleito também garantiu que pretende melhorar a acessibilidade a serviços públicos para comunidades tradicionais e para trabalhadores ribeirinhos. "Escutei a sociedade antes de construir meu plano de governo para dar a nossa população o melhor que elas merecem durante meu mandato", destacou Zé Maria Tapajós.



O prefeito foi eleito com 52% dos votos no segundo turno no município paraense. José Maria Tapajós foi deputado estadual no Pará entre 2021 e 2023, e vice-prefeito de Santarém entre 2017 e 2021.