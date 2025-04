Feriadão deve ser marcado por frente fria nas regiões Sul e Sudeste

A quarta-feira (16) será marcada por chuvas em áreas das regiões Centro-Oeste, Sudeste e boa parte do Norte e Nordeste, segundo Guilherme Borges, meteorologista da Climatempo. As instabilidades se estenderão até quinta-feira (17). Já na região Sul, as precipitações devem cessar nesses dois dias, retornando na sexta-feira (18).



Em Belo Horizonte, esperam-se muitas chuvas no restante da semana. Já em São Paulo, a quarta-feira terá pancadas de chuva isoladas até sexta-feira.



No início do feriadão, que vai de sexta a segunda (21), uma frente fria deve ingressar pelo Sul do país, e se deslocará pela região e pelo Sudeste durante o fim de semana. O Centro-Oeste seguirá com instabilidades, devido à canalização de umidade na faixa norte do país, causada pela frente fria.



A região Norte seguirá com pancadas de chuva nos próximos dias, enquanto o Nordeste deve enfrentar um breve aumento de temperaturas — com exceção do interior, que também segue com pancadas.