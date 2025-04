'Tudo indica crime premeditado', diz Polícia Civil sobre atropelamento de policial em shopping de SP

A Polícia Civil do estado de São Paulo afirmou que o carro usado no atropelamento que tirou a vida do policial militar Abel Silva de Siqueira pertence ao pai de um homem morto por Siqueira após uma briga de trânsito, no ano de 2024.



Em entrevista coletiva realizada nesta quarta-feira (16), a corporação afirmou que as digitais do irmão da vítima foram encontradas no veículo. “A fundamentação nossa é em razão de todos esses certos incidentes, todas essas testemunhas que nós ouvimos, as circunstâncias, dizem isso [vingança]”, esclareceu Valdecir Nascimento, delegado da Polícia Civil.