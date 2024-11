Exército de Israel prende cerca de 100 membros do grupo terrorista Hamas na Faixa de Gaza

O exército de Israel prendeu cerca de cem integrantes do grupo terrorista Hamas durante uma operação na Faixa de Gaza. As Forças de Defesa divulgaram vídeos de soldados entrando em um complexo hospitalar, ao norte do território palestino. Segundo a inteligência de Israel, terroristas se misturaram com os pacientes para tentar despistar as tropas. No comunicado à imprensa, militares afirmaram que, antes da operação começar, permitiu que civis com crianças saíssem do hospital. Na unidade, os soldados encontraram armas e documentos do grupo terrorista.